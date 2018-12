Iva Zanicchi nel cast di Ora o Mai Più 2019 | chi sono i concorrenti

Ora o mai più 2019 - Iva Zanicchi tra i coach (Anteprima Blogo) : Momento d'oro per Iva Zanicchi. Non soltanto giudice popolare a Tu sì que vales (sarà confermata anche nella prossima edizione), opinionista chez Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne su Rete 4 e attrice in teatro negli spettacoli Una vita da zingara e Men in Italy, in cui veste i panni della dispotica titolare di una casa di moda e mamma di Sara, interpretata da Bianca Atzei. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, Iva Zanicchi ...

Iva Zanicchi operata d’urgenza agli occhi : «Non vedevo più nulla» : Paura per Iva Zanicchi: la cantante e conduttrice televisiva, 78 anni, è stata operata d’urgenza ad un occhio. Lo storico volto della tv avrebbe dovuto essere presente in studio da Piero Chiambretti, come di consueto, ma ha dovuto dare forfait. In collegamento dalla sua casa con CR4-La Repubblica delle donne, Iva Zanicchi ieri è apparsa con una vistosa benda all’occhio destro e gli occhiali scuri, motivando anche la sua assenza in ...

Iva Zanicchi parla dopo l’operazione : “Poteva essere pericoloso” : Storie Italiane: Iva Zanicchi telefona in diretta dopo l’operazione all’occhio La notizia dell’operazione di Iva Zanicchi ieri ha fatto il giro del web: la cantante, reduce dalla sua esperienza come giudice popolare a Tu sì que vales, è stata infatti operata d’urgenza per una cataratta. E oggi, a poco più di 24 ore dalla diffusione della notizia del suo intervento all’occhio, Iva Zanicchi ha telefonato in diretta a ...

Iva Zanicchi è stata operata d’urgenza agli occhi : Iva Zanicchi avrebbe dovuto essere presente in studio da Piero Chiambretti, come di consueto, ma ha dovuto dare forfait dopo essere stata operata d’urgenza. In collegamento dalla sua casa con “CR4-La Repubblica delle donne”, Iva Zanicchi è apparsa con una vistosa benda all’occhio destro e gli occhiali scuri, motivando anche la sua assenza in studio. Iva Zanicchi era appena arrivata negli studi Mediaset dove avrebbe dovuto partecipare ...

Iva Zanicchi operata d’urgenza : “Non vedevo più nulla - il mio è stato un caso stranissimo” : Iva Zanicchi è stata operata d’urgenza agli occhi dopo un malore negli studi Mediaset e non ha potuto essere presente in studio da Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle donne come di consueto. La cantante e storica conduttrice televisiva 78enne era appena arrivata negli studi del programma di Chiambretti, quando ha improvvisamente perso la vista: “Ho sempre avuto una vista da aquila, poi non ci vedevo più. Sono andata da un ...

Iva Zanicchi operata d'urgenza : 'Non vedevo più nulla' : Paura per Iva Zanicchi : la cantante e storica conduttrice televisiva, 78 anni, avrebbe dovuto essere presente in studio da Piero Chiambretti , come di consueto, ma ha dovuto dare forfait dopo essere ...

Iva Zanicchi operata d'urgenza agli occhi : "Avevo iniziato a non vederci più" : Perché gli spettacoli in teatro di Iva Zanicchi saltano di continuo (con i fan sul piede di guerra)? Semplice: la cantante si è dovuta operare d'urgenza alla cataratta. A darne notizia è stata lei stessa, che ieri si è collegata dalla sua abitazione con la trasmissione di Rete 4 La Repubblica delle Donne. "Sono stata colpita dalla cataratta. Dovevo operarmi la prossima primavera, ma la situazione è degenerata la scorsa settimana in sala ...

Iva Zanicchi operata d’urgenza : ‘Non ci vedevo più’ : Paura per Iva Zanicchi, assente dalla puntata di CR4 – La repubblica delle donne in onda su Rete 4 il 12 dicembre. Ospite fissa della trasmissione di Piero Chiambretti la cantante ha dovuto rinunciare alla sua presenza a causa di un problema all’occhio che ha reso necessario un’operazione d’urgenza. A renderlo noto è stata la stessa Zanicchi che in collegamento dalla propria abitazione si è presentata con una benda ...

Iva Zanicchi in ospedale - operata d’urgenza : cosa ha avuto e come sta : Iva Zanicchi operata d’urgenza: come sta la cantante Iva Zanicchi è stata operata d’urgenza. La cantante ha avuto un brutto inconveniente ed è stata costretta a sottoporsi all’operazione dell’occhio destro. Nella puntata del 12 dicembre di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti, la Iva nazionale è stata sostituita da Lory Del Santo in studio e le ragione dell’assenza sono ...

Iva Zanicchi OPERATA ALL'OCCHIO / 'Ho cominciato a non vederci più per la cataratta e...' : Iva ZANICCHI è stata costretta ad un'operazione d'urgenza ALL'OCCHIO destro per un inatteso problema alla cataratta: le ultime novità.

Iva Zanicchi operata d’urgenza all'occhio : cos'è successo : In collegamento con lo studio de 'La Repubblica delle Donne', a Piero Chiambretti la cantante ha spiegato i motivi...

Iva Zanicchi operata d'urgenza - poi va in tv : 'Colpita dalla malattia dei giovani' - ome si mostra in diretta : Impossibile non notare l'assenza di Iva Zanicchi nella puntata di ieri, mercoledì 12 dicembre, a CR4 - La repubblica delle donne . In molti, infatti, si sono domandati il motivo che ha portato l'...

Paura per Iva Zanicchi : operata d’urgenza per un’infezione all’occhio : Problemi di salute per Iva Zanicchi. La cantante e giudice di Tu sì que vales è dovuta andare d’urgenza in ospedale perché, all’improvviso, non vedeva più. Lo spavento è stato enorme, non c’è che dire. Ma cosa ha avuto? E come è andata a finire? I medici, dopo una serie di controlli accurati, hanno deciso di operarla e toglierle la cataratta. La cataratta, per chi ne avesse solo sentito parlare ma non sapesse di che stiamo parlando, è una ...

Iva Zanicchi operata d’urgenza all’occhio : “Non ci vedevo più” : Iva Zanicchi operata all’occhio: ecco cosa è successo alla cantante Problema di salute per Iva Zanicchi. La popolare artista è stata operata d’urgenza a un occhio per via della cataratta. La cantante ha saltato la puntata di CR4-La Repubblica delle Donne, dove è una delle opinioniste fisse. Per tranquillizzare il pubblico ha però fatto un […] L'articolo Iva Zanicchi operata d’urgenza all’occhio: “Non ci vedevo ...