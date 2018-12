HONOR sta lavorando ad un nuovo smartwatch con SoC MediaTek

HONOR Play 8 con un display da 6 pollici potrebbe essere stato certificato dal TENAA : Nel database del TENAA sono apparsi i riferimenti ad un nuovo smartphone che Honor si appresta a lanciare sul mercato e potrebbe trattarsi di Honor Play 8 L'articolo Honor Play 8 con un disPlay da 6 pollici potrebbe essere stato certificato dal TENAA proviene da TuttoAndroid.

Inarrestabile beta Android 9 Pie e EMUI 9 : su Huawei Mate 20 Lite - Nova 3i e HONOR 8X il via dalla Cina : La beta Android 9 Pie e EMUI 9 è servita per una gamma sempre più ampia di telefoni e questa volta anche di fascia media. Una più che lieta novella riguarda il Huawei Mate 20 Lite, il Huaweio Nova 3i e l'Honor 8X che sono appena rientrati nel programma sperimentale per il prossimo major update, come dsottolineato pure dalla fonte TAS. Fino a questo momento, abbiamo parlato quasi esclusivamente della fase beta e poi anche del rilascio finale ...

HONOR 10 Lite è risultato abbastanza semplice da riparare secondo un primo teardown : Honor 10 Lite ha ricevuto un primo teardown che ci permette di dare uno sguardo alla componentistica interna dello smartphone. L'articolo Honor 10 Lite è risultato abbastanza semplice da riparare secondo un primo teardown proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie in arrivo su HONOR 10 e avvistato su Xiaomi Mi Pad 4 Plus : Honor 10 si prepara a ricevere ufficialmente Android 9 Pie, mentre la stessa ultima distribuzione si fa vedere a bordo di Xiaomi Mi Pad 4 Plus su Geekbench. L'articolo Android 9 Pie in arrivo su Honor 10 e avvistato su Xiaomi Mi Pad 4 Plus proviene da TuttoAndroid.

Perché è meglio non acquistare dagli store cinesi come Gearbest e HONORbuy : acquistare sugli store cinesi come Gearbest e Honorbuy è da evitare, il pericolo di prodotti difettosi è dietro l’angolo e il prezzo non è il solo fattore da prendere in considerazione. come fanno gli e-commerce cinesi ad abbattere i prezzi? Una domanda che probabilmente in pochi si sono posti. No, la risposta non è Perché in Cina tutto costa meno, tutt’altro. A differenza di quanto si possa pensare, i lavoratori cinesi in Cina, ...

Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente : Google sta testando Fuchsia su HONOR Play : Gli anni passano ma Google continua a regalare sorprese riservate a tutti i consumatori: la società sta lavorano, già da un po’ di […] L'articolo Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente: Google sta testando Fuchsia su Honor Play proviene da TuttoAndroid.

Festa per tantissimi Huawei e HONOR : dal 22 novembre beta EMUI 9.0 per modelli meno recenti : Non sarà un Black Friday 2018 nel vero senso della parola, visto che non parliamo di offerte, ma c'è ugualmente aria di Festa oggi 22 novembre per tantissimi utenti in possesso di uno smartphone Huawei o Honor. A differenza di quanto vi abbiamo riportato fino a questo momento, la notizia di oggi la dobbiamo ritenere valida per smartphone non di ultimo grido, in riferimento all'avvio del programma beta che a breve consentirà a tutti di testare ...

Sta già iniziando il Black Friday 2018 con HONOR 10 - OnePlus 6 e 6T tramite offerte GearBest : Sono già iniziati i super sconti da Black Friday 2018 sul sito di e-commerce cinese GearBest che sta cercando in tutti i modi di spodestare Amazon tra i migliori in circolazione. A tal proposito le offerte più allettanti riguardano alcuni top di gamma di questo 2018 come i vari OnePlus 6, OnePlus 6T e Honor 10. Tutti smartphone che hanno avuto un grande riscontro da parte degli utenti e che potranno di gran lunga incrementare le proprie vendite ...

Sulla cresta dell’onda HONOR 9 : preannunciata la patch B377 - GPU Turbo se la prende comoda : Si torna finalmente a parlare in termini concreti di Honor 9. Lo smartphone Android, ancora molto popolare in Italia, come avrete notato dalle nostre ultime notizie tratte da feedback ufficiali (qui troverete ulteriori informazioni in merito), è in attesa di novità sia sul versante GPU Turbo, sia per quanto riguarda Android Pie, non essendo ancora partito il programma beta in questo caso. Eppure il produttore asiatico non sta snobbando una serie ...

Graditissimo regalo per oltre 30 smartphone Huawei ed HONOR : gesture pronta - lista ufficiale : Ci sono informazioni davvero interessanti per milioni di utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor in giro per il mondo, in riferimento ad una notizia che, a conti fatti, conferma ufficialmente quanto vi ho riportato esattamente un mese fa su queste pagine a proposito delle gesture a schermo intero. Il produttore asiatico, infatti, ha annunciato ufficialmente la lista dei modelli che avranno la possibilità di fare questo step, anche se al ...

HONOR Play con Android 9 Pie avvistato su Geekbench : Nelle scorse ore Honor Play è stato avvistato nel database di Geekbench con a bordo l'ultima versione del sistema operativo di Google L'articolo Honor Play con Android 9 Pie avvistato su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

La modalità notte di HONOR 8X è tanto ben fatta da essere stata certificata dal TÜV : La modalità notte di Honor 8X è ben valida al punto da aver ricevuto la certificazione del TÜV Rheinland, gruppo conosciuto per standard evelevati L'articolo La modalità notte di Honor 8X è tanto ben fatta da essere stata certificata dal TÜV proviene da TuttoAndroid.

Device Huawei e HONOR alla svolta : in Cina il rilascio EMUI 9.0 stabile con Android Pie : Come da anticipazioni di questa mattina in relazione alla diffusione dell'aggiornamento stabile alla EMUI 9.0 basata su Android Pie per i dispositivi Huawei e Honor, tutto sta procedendo secondi i piani, dato l'inizio di diffusione del pacchetto finale, ispirato più precisamente alla versione EMUI 9.0.0.125 (un dato così preciso, anche in assenza dei primi screenshot, che di certo arriveranno nel giro delle prossime ore, non può che dare credito ...