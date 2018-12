Allarme nei cieli italiani | aereo interrompe comunicazioni | decollo immediato per i caccia

Croazia : Camera commercio lancia Allarme su perdita forza lavoro nei prossimi decenni : Zagabria, 08 dic 17:39 - , Agenzia Nova, - La Croazia potrebbe perdere fino a 800 mila abitanti da qui al 2050, con ingenti danni per l'economia nazionale. Questo l'allarme lanciato... , Zac,

Allarme nei cieli : aereo keniota fuori contatto radio - in volo due caccia italiani : Stamane due caccia Eurofighter del 36esimo stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Gioia del Colle e in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (“scramble”) per un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Continua a leggere

Plastica nei cibi : è Allarme per la salute : Più drastico Martin Wagner , biologo dell'Università norvegese di scienza e tecnologia: 'E' uno studio su piccola scala, per nulla rappresentativo. E' addirittura possibile che la Plastica trovata ...

Mosca - Allarme bomba nei centri commerciali : migliaia di persone evacuate : Diverse migliaia di persone sono state evacuate da oltre dieci centri commerciali e una stazione ferroviaria a Mosca per una serie di allarme bomba. A riferirlo è l'agenzia russa Tass che cita fonti ...

Incendi California - importanti progressi contro le fiamme ma aumentano drammaticamente morte e distruzione : Allarme sanitario nei rifugi : Le autorità della California del nord riportano che la lista dei dispersi è ora aggiornata con 1.011 nomi, nonostante questo non significhi che siano davvero tutti dispersi. È definita una “lista dinamica”, che fluttua in alto e in basso. La popolazione è invitata a controllarla e ad informare le autorità di ciò che sa sulle persone in essa contenute. Negli Incendi dello scorso anno nel nord dello stato, le autorità avevano conteggiato oltre ...

Previsioni disastrose. Maltempo - l’Allarme dell’esperto : “Nei prossimi giorni” : Il bilancio delle vittime del Maltempo è salito a 9. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è deceduto durante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Sempre a causa della caduta di alberi ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, e un’altra persona ha perso la vita a Terracina. Una persona è morta a Napoli mentre camminava, colpita da ...