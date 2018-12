: Visco:condividere sovranità la preserva - NotizieIN : Visco:condividere sovranità la preserva - Cyber_Feed : • Cyber News • #Visco:condividere sovranità la preserva - TelevideoRai101 : Visco:condividere sovranità la preserva -

"Mettere in comune laè l'unico modo perrla", afferma il governatore di Bankitalia,,sottolineando che "non si rinuncia alla,ma si condivide".Per l'integrazione europea sono importanti le "istituzioni democraticamente elette". "Il periodo è difficile non solo per l' Italia-dice-ma a livello globale".Progresso e globalizzazione offrono grandi opportunità ma presentano rischi per lavoro,redistribuzione di ricchezza e coesione sociale", ma il "protezionismo favorisce solo alcuni a spese di altri"(Di venerdì 14 dicembre 2018)