Usa,abusi: Cbs paga 9,5mln a Dushku

Un accordo segreto da 9,5 mln di dollari per lasciarsi alle spalle eventuali accuse di molestie sessuali. E' la sommata,secondo il New York Times,dalla Cbs all'attrice Elizache era stata ingaggiata per partecipare a tre episodi della serie 'Bull' ma la sua permanenza nella produzione è durata poco.La star di Bull,Michael Weatherly, si è lasciato andare a commenti spinti sull'aspetto fisico dell' attrice edopo un iniziale silenzio si è ribellata e non ha più partecipato allo show perché allontanata.(Di venerdì 14 dicembre 2018)