Un secolo dalla nascita di Solzenicyn Così i gulag stritolavano l' Urss

I più bei calligrammi di Apollinaire - a un secolo dalla scomparsa : La mandoline l'œillet et le bambou La colombe poignardee et le jet d'eau Cheval Tour Eiffel Cœur couronne et miroirÉventail des saveurs La cravate et la montre Paysage Loin du pigeonnier Il Pleut I calligrammi sono componimenti poetici il cui testo è stampato in maniera tale da comporre il disegno di un oggetto collegato al tema principale della poesia. Si tratta perciò di produzioni fatte per essere contemplate oltre che lette. Nonostante vi ...