Targhe estere - La Motorizzazione civile va in tilt : Sono centinaia al giorno, negli uffici della Motorizzazione delle grandi città, le richieste di nazionalizzazione di veicoli immatricolati allestero, soprattutto rumeni. Al punto che la recente norma che obbliga a targare in Italia le auto di proprietà di persone residenti da più di 60 giorni nel nostro Paese sta mandando in crisi gli uffici, già in affanno, peraltro, a causa della cronica mancanza di personale. Secondo quanto risulta a ...

Targhe estere - i cittadini rumeni si ribellano alla stretta del Decreto Sicurezza : Una riforma del Codice della Strada che diventa caso diplomatico e sfocia nella rivolta di cittadini rumeni in Italia. La stretta imposta dal Decreto Sicurezza alla circolazione nel nostro Paese di vetture con targa straniera ha già portato l’Ambasciatore di Bucarest a Roma a chiedere un tavolo di lavoro immediato presso i ministeri degli Interni e dei Trasporti. La situazione è ritenuta seria, con le nuove norme che non consentono più ai ...

Auto con Targhe estere - primi sequestri dei veicoli con applicazione delle nuove norme : Con il decreto sicurezza sono state emanate nuove norme che di fatto inaspriscono di molto l’utilizzo di targhe straniere su suolo italiano. Una prassi consolidata e diffusissima in Italia è proprio quella di utilizzare Auto con targhe estere pur essendo soggetti che normalmente vivono nella penisola. Un fenomeno che riguarda tanto i cittadini stranieri, che così evitano la tassazione italiana in molti casi più salata che i cittadini italiani ...

Stop alle Targhe estere in Italia : chi può continuare a circolare : Il Dl Sicurezza ha introdotto una serie di modifiche al codice della strada, in particolare per il contrasto della circolazione di auto con targhe estere sul territorio Italiano. Con le nuove disposizioni, in sostanza, solo se e il veicolo è in leasing o a noleggio con operatori che non hanno sedi né secondarie né effettive in Italia, non può sussistere alcuna limitazione alla circolazione sul territorio Italiano.Continua a leggere

Auto con Targhe estere : solo a noleggio o in leasing sarà possibile circolare in Italia : Si fa più dura la mano dello Stato Italiano nei confronti del fenomeno delle Auto con targhe estere utilizzate da residenti effettivi nella penisola al solo scopo di aggirare tasse e controlli. Con il nuovo decreto Sicurezza, si inaspriscono sanzioni e multe che possono portare al sequestro del veicolo. In pratica, scatterà l’obbligo per i proprietari di queste Auto di immatricolare di nuovo il veicolo, stavolta in Italia. Una manovra che viene ...

Targhe estere : finita la pacchia per i disonesti : “L’Automobile Club d’Italia condivide l’intervento del Governo in materia di abuso delle Targhe estere sui veicoli circolanti in Italia“, dichiara il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, “perché il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, cioè l’utilizzo di Targhe estere per risparmiare su bollo e assicurazione, sottraendosi di fatto alle contravvenzioni e al fisco italiano, aveva iniziato a […] L'articolo Targhe estere: ...

Auto : ecco come il governo colpirà i furbetti delle Targhe estere : Multe salate per chi immatricola in un Paese straniero un veicolo, ma risiede in Italia: si potrà arrivare anche alla confisca del mezzo

DL Sicurezza - ministro Toninelli : “stop ai furbetti che usano le Targhe estere” : Nel Decreto Sicurezza appena passato per il Senato con esito positivo, c’è stato spazio un po’ per tutto: accanto a nuove regole sull’immigrazione e gestione dei beni sequestrati alla mafia, si parla, per esempio, anche di nuove disposizioni per il noleggio a breve termine (al fine di prevenire attentati terroristici come ce ne sono stati a Barcellona e Nizza) e abolizione delle targhe estere per i cittadini italiani. La ...

Targhe estere - arriva la stangata per i furbi : Con il decreto sicurezza arriva una stretta davvero consistente contro i furbetti che usano in Italia auto con le Targhe estere. Sarà infatti vietato circolare con una targa di un Paese estero se si è residenti in Italia. Di fatto si stringono i paletti per chi usa questo tipo di Targhe per risparmiare sul bollo e assicurazione e per sfuggiare alle multe che non sono visibili dal Fisco di casa nostra. Adesso col nuovo decreto varato dal governo ...

Toninelli : giro di vite su Targhe estere : 19.39 Nel decreto sicurezza è stata inserita "una norma che,con alcune deroghe,vieta di circolare in Italia con un veicolo con targa estera se si risiede in Italia da oltre 60 giorni". L'annuncio è del ministro dei Trasporti, Toninelli. "La misura è per bloccare chi circola con targa estera, e fino a ieri eludeva il fisco, non pagava bollo assicurazione e anche le multe". "Con noi i furbi non avranno più vita facile", avverte il ministro.