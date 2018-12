Lo dice la scienza | le donne sono fisicamente forti come gli uomini

James Bond è un alcolizzato - lo dice la scienza : Una curiosa ricerca universitaria punta il dito sul serio problema di 007 con l'alcol: la media del suo tasso alcolemico potrebbe essere letale

Effetto serra - cosa dice la scienza che non crede alle cause umane - Riscaldamento Globale - : Lunedì 03 dicembre 2018, Secondo quanto dichiarato da tempo dal gruppo di esperti sul clima dell'Onu , Ipcc, , l'Effetto serra sarebbe il risultato delle emissioni nell'atmosfera terrestre di gas come ...

Astronomia : dicembre tra scienza - divertimento ed emozione al Parco di Rocca di Papa : Il 2018 si chiude in bellezza al Parco astronomico “Livio Gratton”di Rocca di Papa. Ben quattro Astroincontri, a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), delizieranno il pubblico nei venerdì sera del mese di dicembre e lo condurranno nell’appassionante viaggio alla scoperta del nostro meraviglioso Universo. In programma conferenze e osservazioni ai telescopi, attività per i bambini e spettacoli nel nuovo Planetario fisso sullo ...

Quanto ci vuole per 'digerire' un LEGO? Ce lo dice la scienza! : Siamo stati bambini tutti e, come tali, almeno una volta ci è capitato di ingoiare qualcosa che non avremmo dovuto mettere in bocca, destando la preoccupazione dei nostri genitori. Ora, se avete mai ...

Dimmi come cammini - e ti dirò quanto vivrai : lo dice la scienza : Dimmi come cammini e ti dirò quanto vivrai: secondo un recente studio proveniente dalla California, c'è una stretta relazione tra salute e camminata.

L'MDMA ci rende cooperativi ma non ingenui - ce lo dice la scienza che studia come trattare i DPTS - : Un passo avanti per la scienza e un passo avanti per la comprensione della sostanza : se mai decidessimo di farne uso, possiamo sapere sin da ora che le persone cui rivolgeremo il nostro affetto ...

Un bimbo non distoglie lo sguardo da te perché sei bella. Lo dice la scienza : Non è di certo un caso che il proverbio: “i bambini sono la bocca della verità” venga spesso utilizzato nel linguaggio comune. Sono diretti e senza fronzoli: se hanno qualcosa da dirti, non stanno lì a pensarci troppo. Ciò che li differenzia dagli adulti è la spontaneità che per loro, non conosce barriere. Stesso discorso per i neonati o per gli infanti che stanno muovendo i primi passi nel mondo, solo che in questo caso sono gli occhi ad ...

I vaccini sono sicuri e fumare non fa male : lo dice la scienza - delle lobby - : E così come non si sono creati scrupoli per le auto, per le sigarette o per gli alimenti, ditemi perché dovrebbero con i vaccini!? Smettiamola di credere alla tv e a quella parte della scienza che ...

C’è un modo per evitare di piangere? Ecco cosa dice la scienza : Piangere è una condizione che ci accomuna tutti indistintamente. I motivi che ci portano a farlo sono differenti e cambiano in base all’età. Se infatti i bambini piangono con maggiore facilità e il più delle volte perché si fanno male, negli adulti le cause scatenanti possono essere legate a situazioni di sofferenza provate da se stessi o dagli altri. Allo stesso modo, il pianto può sorgere per avvenimenti che ci procurano stupore, felicità o ...

Le ninnenanne fanno bene al cervello - lo dice la scienza : Che i bambini amino ascoltare i loro genitori quando cantano delle canzoni è risaputo, ma ve ne siete mai chiesti il motivo? Le ninnenanne esistono da quando l’uomo ha posato per la prima volta i suoi piedi sulla terra. I genitori sono soliti, sin dai primi giorni di vita, prendere in braccio il neonato e intonare una nenia o per calmarlo o per divertirlo. Tutti sono a conoscenza degli effetti benefici che la musica ha sui bambini, e c’è chi ...

I mammiferi sono destinati ad estinguersi e non c'è soluzione : lo dice la scienza : Teoria dell'evoluzione, dalla Scandinavia brutte notizie: l'uomo farà estinguere i mammiferi Uno dei principali assunti della darwiniana teoria dell'evoluzione riguarda la capacità di adattamento ...

Festival della Scienza di Genova - una sedicesima edizione in grande stile : Il binomio Scienza-tecnologia s'impone sempre più come veicolo essenziale di cambiamento e innovazione. Al Festival si parlerà di big science ma anche di come la Scienza favorisce i rapporti tra le ...

Natale : chi addobba la casa in anticipo è più felice - lo dice la scienza : Preparare le decorazioni natalizie migliorerebbe l'umore e persino il rapporto con i vicini di casa, lo rivela uno studio.