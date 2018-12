ilgiornale

: La Jihad uccide un altro italiano: ?è morto Antonio Megalizzi - nataliephysio : La Jihad uccide un altro italiano: ?è morto Antonio Megalizzi - NaiseFireworks : RT @Rafagrodoro: La Jihad uccide un altro italiano : ?è morto Antonio Megalizzi ! Non ce l'ha fatta il giornalista di 29 anni rimasto grav… - franco_sala : La Jihad uccide un altro italiano: ?è morto Antonio Megalizzi -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Non ce l'ha fatta, il giornalista di 29 anni rimasto gravemente ferito nell'attentato terroristico di Strasburgo, lo scorso 11 dicembre. La triste notizia è stata confermata anche da fonti della Farnesina.Colpito alla testa da un proiettile,ha lottato alcuni giorni contro la morte, tenuto dai medici in coma farmacologico. La famiglia diabita a Trento. I vicini di casa sono rimasti profondamente colpiti da quanto è accaduto. Il papà Domenico, la mamma Annamaria e la sorella, assieme alla fidanzata Laura Moresco, hanno raggiunto Strasburgo in auto per restare vicini ad, nella sua lotta disperata. La Procura di Roma, intanto, ha aperto un fascicolo in cui si ipotizzano i reati di strage e attentato con finalità di terrorismo.Fino all'ultimo si è sperato di salvarlo. Gli specialisti delle strutture di neurochirurgia dell'ospedale Molinette e di ...