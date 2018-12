Jessica uccisa con 85 coltellate | ergastolo per Garlaschi

Jessica uccisa a 19 anni con 85 coltellate : ergastolo per il tranviere Garlaschi : Il gup di Milano con rito abbreviato ha condannato all'ergastolo Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato dell' omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa con 85 coltellate lo...

