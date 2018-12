NBA : Toronto non si ferma nemmeno davanti ai Warriors e consolida il primato a Est : Nulla da fare per i Warriors , i quali capitolano in casa contro i Raptors primi a Est. Bellissima la partita tra Boston e Washington finita solo dopo un tempo supplementare, duello spettacolare tra ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis trascina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

NBA - no Leonard - no problem : Toronto non si ferma più - distrutti anche gli Warriors : Golden State Warriors-Toronto Raptors 93-113 Una delle sfide più attese della regular season non vede in campo Kawhi Leonard, ancora fuori per il problema all'anca che già gli ha fatto saltare la ...

Oroscopo di domani 14 dicembre : il Cancro gongola a fine settimana - 'nero' per il Toro : L'Oroscopo di domani 14 dicembre 2018 ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni astrali interessanti questo venerdì. Ad essere valutati in questa sede, come ben sapete, i soli simboli compresi nella prima tranche dello zodiaco. A coloro poco ferrati in Astrologia ricordiamo che fanno parte dei primi sei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Bene, ...

Milan-Torino 0-0. Cesare Bumma (Rete 7) : “Un bel Torino. C’è un po’ di rammarico - perché il Toro ha fatto una grande partita” : Un bel Torino è tornato da Milano con un buon pareggio, conquistato giocando a viso aperto al cospetto di un Milan impegnato nella corsa per l’accesso alla Champions’ League. Chi si aspettava i “diavoli rosso-neri” all’arrembaggio con il Torino sulla difensiva è rimasto deluso: la partita è stata equilibrata, con i granata intenti a fare un calcio propositivo, cercando sempre azioni corali. Abbiamo sentito Cesare ...

Oroscopo del 13 dicembre : previsioni : novità lavorative per Toro - tensione per l'Ariete : Siamo giunti a metà della seconda settimana di dicembre. Arriva l'Oroscopo e arrivano le previsioni del giorno 13 dicembre, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Cosa hanno in serbo stelle e pianeti per i segni? Scopriamolo leggendo le previsioni del giorno. Oroscopo di domani Ariete: in amore giornata che potrebbe portare qualche momento di tensione e possibili scontri. Potreste vivere momenti non esaltanti. ...

NBA - risultati della notte : crollo Clippers contro Toronto - Belinelli e gli Spurs fanno tre in fila : L.A. Clippers-Toronto Raptors 99-123 Esattamente come successo contro i Los Angeles Lakers, neanche contro i Clippers Kawhi Leonard scende in campo, tenuto fermo da un infortunio all'anca destra ...

Verso Toro-Juve - Mazzarri : 'Il nostro CR7 è la squadra' : Lo ha dichiarato a Sky Sport il tecnico del Torino Walter Mazzarri a pochi giorni dal derby della Mole in programma sabato. Il Toro è reduce dal pari senza reti di San Siro contro il Milan e sta ...

Oroscopo 2019 - i segni più fortunati dello zodiaco : desideri e scelte per Acquario e Toro : Manca poco all'inizio del nuovo anno e arrivano sempre più conferme dall'Oroscopo del 2019 per tutti e 12 i segni zodiacali. Per alcuni la fortuna busserà alla porta, per altri sarà tempo per l’amore mentre i restanti avranno in mano molte più occasioni dal punto di vista finanziario. I segni fortunati in amore Le previsioni astrologiche per l’anno nuovo promettono grandi cose per il Leone, soprattutto dal punto di vista amoroso. La vostra ...

Patch di sicurezza e non solo per alcuni Galaxy e MoTorola : Motorola Moto X4, Samsung Galaxy A7 (2017), Samsung Galaxy J6 si aggiornano con Patch di sicurezza e, nel primo caso, Android 9 Pie. L'articolo Patch di sicurezza e non solo per alcuni Galaxy e Motorola proviene da TuttoAndroid.