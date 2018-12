Manovra, Conte: "Ottima proposta a Ue"

: 'La crescita (del PIL nel 2019) sarà superiore alle nostre stime', assicura Conte da Brux. La previsione nella mano… - vittoriozucconi : 'La crescita (del PIL nel 2019) sarà superiore alle nostre stime', assicura Conte da Brux. La previsione nella mano… - Ettore_Rosato : Conte la fa facile: dal 2,4 al 2,04 Sono circa 7,5 miliardi di euro. Cosa taglieranno della #manovra? Investimenti… - ilfoglio_it : Il passo indietro di Conte sul #deficit, che scende dal 2,4 al 2,04 per cento. Dopo sei mesi di tempo perso si chiu… -

"Sono soddisfatto dellache ho lasciato sul tavolo della Commissione. Noi non voltiamo le spalle agli italiani". Così il premierarrivando a Bruxelles nella sede del Consiglio in merito alle parole del commissario Ue Moscovici sullapresentata dal governo. "Lavoriamo nell'interesse degli italiani e riteniamo che sia un'anche nell'interesse degli europei", aggiunge il presidente del Consigio. In programma bilaterali anche con la Merkel e il premier olandese Rutte.(Di giovedì 13 dicembre 2018)