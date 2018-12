Maddaloni | voto di scambio aggravato dal metodo camorristico | indagato il sindaco e tre

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Ci sono “cresime” senza corso religioso procurate ai propri elettori grazie a un amico parroco di Arzano (Napoli), ci sono voti venduti a 30 euro e anche meno, ci sono promesse di lavoro per gli amici e promesse di andare a vessare gli imprenditori rivali. È un campionario deldidal, quello raccontato nell’inchiesta della Dda di Napoli – pm Luigi Landolfi, procuratore aggiunto Luigi Frunzio – che entra nel cuore dell’amministrazione comunale di(Caserta). Èil, Andrea De Filippo, la Squadra Mobile guidata da Filippo Portoghese ha perquisito la sua abitazione, èun funzionario e collaboratore del primo cittadino, e finiscono agli arresti domiciliari una candidata di una sua lista, Teresa Esposito, già consigliera comunale per due mandati e non eletta all’ultima tornata, i fratelli Giovanni ed Edoardo e la ...