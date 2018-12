«L' Ora della Salute» riparte dai vaccini | con Ivan Zaytsev

Sorteggio Champions League 2019 - le possibili avversarie della Roma. Programma - Orario e tv : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio, i giallorossi sono tra le 16 grandi squadre d’Europa e possono proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza che quest’anno sperano di vincere dopo una campagna acquisti davvero faraonica. I ragazzi di Eusebio Di Francesco sono in attesa di conoscere l’avversario che dovranno affrontare negli ottavi di ...

Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - Orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Sorteggio Champions League calcio 2019 : le possibili avversarie della Roma. Data - programma - Orario e tv : La fase a gironi della Champions League di calcio si è conclusa: dopo le sei giornate sedici squadre hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Essendo stato completato il quadro delle migliori squadre d’Europa, ora si terrà il Sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 e verrà trasmesso su Sky e RaiSport+HD. Le testa di serie saranno le vincitrici dei vari raggruppamenti, che non ...

Sorteggio Champions League calcio 2019 : le possibili avversarie della Juventus. Data - programma - Orario e tv : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, che conoscerà le sue avversarie. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Manchester City, anche ...

Gli Young Boys si prendono gioco della ‘Vecchia SignOra’ - Hoarau fa ammattire la Juventus : bianconeri primi ma senza sorriso : La doppietta di Hoarau permette allo Young Boys di superare a sorpresa la Juventus, i bianconeri restano comunque primi grazie al ko dello United a Valencia E’ la notte delle sorprese, una pazza serata di Champions League che regala storie e risultati a sorpresa. Dopo il pesantissimo ko del Real Madrid contro il CSKA Mosca al Bernabeu, cade clamorosamente anche la Juventus, sconfitta dallo Young Boys. Fabio Ferrari/LaPresse Una ...

Avril Lavigne : fuori Ora il video della nuova canzone “Tell Me It’s Over” : <3 The post Avril Lavigne: fuori ora il video della nuova canzone “Tell Me It’s Over” appeared first on News Mtv Italia.

Firenze non ne può più dei Della Valle : è l'Ora di cercare un acquirente serio : Ora il calcio è differente, così come il mondo, e in Italia di imprenditori pronti a investire follie per un club non ce ne sono più. È una questione di sostenibilità economica e il popolo viola, ...

Benevento - videocamere filmano il trucco della “fOratura del pneumatico”. Così la coppia rubava borse e denaro : La videocamera di sorveglianza posta all’esterno di un supermercato a Benevento ha ripreso il momento del furto di una borsa ai danni di una coppia di coniugi con il trucco della foratura di un pneumatico. La polizia di Benevento ha arrestato due ladri seriali. Uno dei due malviventi, travisato con un cappellino e degli occhiali, portando con sé una borsa regalo vuota, ha portato a termine il furto prelevando dalla macchina dei coniugi la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : lo slalom della Val d’Isère si recupera a Saalbach. Il nuovo calendario : date - programma - Orari : Lo slalom maschile della Val d’Isère, cancellato domenica 9 dicembre a causa del forte vento che soffiava sulla località francese, verrà recuperato a Saalbach (Austria). La prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino è prevista per giovedì 20 dicembre. Il Circo Bianco doveva già sbarcare nella celebre località sulle Alpi di Kitzbuehel per recuperare il gigante di Soelden che non si era corso a inizio stagione, il programma ...

Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” - i dubbi dei commentatori : “Ma gli misurano la pressione col giubbotto?” e ancOra “come mai indossa ancOra il Rolex?” : Fabrizio Corona si trovava nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia di Milano, per realizzare un servizio sullo spaccio per il programma di La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato aggredito dai pusher che lo avrebbero preso a calci e pugni, come ha raccontato sui social postando foto e video mentre si trovava su una barella dentro un’ambulanza. Come ogni storia che coinvolge ...

Sciolta la prognosi per tre feriti della discoteca di Corinaldo. Altri tre sono ancOra in terapia intensiva : sono saliti a tre i pazienti degli Ospedali Riuniti di Ancona, rimasti feriti nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, per i quali è stata Sciolta la prognosi. Non sono più in rianimazione, ma in reparti per acuti, dove si trova anche un altro paziente con prognosi ancora riservata.Altri tre pazienti, tutti in prognosi riservata, sono ancora presso le terapie intensive: uno è in ventilazione assistita e due ...

Un tablet braille per i non vedenti - premiata l’invenzione della dottOranda pisana : Il progetto della 26enne. che sta facendo il dottorato al dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. è tra i vincitori dell’Innovation in Haptics Research. "La qualità della vita dei non vedenti dipende anche dall’avere accesso a contenuti testuali e grafici usando altri sensi, per esempio l’udito e il tatto" ha spiegato Gemma Bettelani.Continua a leggere

