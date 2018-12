Coppa Sudamericana | l’Atletico Paranaense trionfa ai rigori

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 dicembre 2018) L'Atletico si è aggiudicato la Copa Sudamericana, equivalente Conmebol dell'Europa League, superando in finale i colombiani dello Junior Barranquilla ai rigori. Dopo i supplementari il match si è chiuso sull'1-1, stesso risultato della finale di andata. Lo Junior ha sbagliato con Barrera, nei tempi supplementari, il rigore che avrebbe dato la vittoria alla sua squadra: è stato l'ottavo errore dal dischetto dei colombiani, che ne avevano sprecato uno anche nella finale di andata. Ora l'Atletico sfiderà il River Plate, campione della Libertadores, per la Supercoppa Sudamericana.