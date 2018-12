Assistenza ai migranti | condannati i sette di Briançons

Migranti - Unhcr a Usa : fornire Assistenza : 00.00 "Ci aspettiamo che tutti i Paesi, compresi gli Usa, garantiscano che ogni persona bisognosa di protezione internazionale e assistenza umanitaria,possa ricevere entrambi con prontezza e senza ostacoli". Così l'agenzia Onu per i rifugiati dopo l'annuncio di Trump sulla stretta sui richiedenti asilo. Molte delle persone in viaggio dall'America Centrale e Messico "fuggono da violenze o persecuzioni, hanno quindi bisogno di protezione ...

Unhcr a Usa : garantire protezione e Assistenza migranti : In una dichiarazione resa nota a Ginevra, l' Unhcr osserva che se è vero che "in un mondo ideale e prevedibile" i richiedenti asilo dovrebbero presentarsi alla frontiera, il mondo reale è più ...

Padova - false pratiche per migranti : 77 indagati. Facevano ottenere permessi di soggiorno e Assistenza Inps : Creavano false pratiche per simulare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poi le rivendevano a migranti per far ottenere loro benefici. Per questo 77 persone a Padova sono indagate: alcuni di loro sono stati arrestati dalla squadra mobile della città veneta, altri denunciati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le carte certificavano un lavoro in realtà inesistente. A trarne vantaggio molti cittadini stranieri che ...