Spazio e aerospazio | a Palazzo Chigi il secondo incontro del COMINT

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Si è svolto aildel Comitato interministeriale per le politiche relative alloe all’Aero) presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, On. Giancarlo Giorgetti, e costituito da 12 Ministri e il Presidente della Conferenza delle Regioni, in base alla legge 7 del 11 gennaio 2018 sulla nuova governance spaziale nazionale: lo riporta l’Agenzia Spaziale Italiana.Il Prof. Piero Benvenuti, Commissario ASI, è stato invitato a partecipare per illustrare gli obbiettivi generali del mandato a lui affidato con decreto della Presidenza del Consiglio in data 14 novembre 2018, tra i quali: dare continuità ai progetti in corso, stabilizzare i rapporti con i partner internazionali, tra cui l’ESA, consolidare i rapporti internazionali bilaterali, rendere efficace la nuova governance e i relativi flussi d’informazione, ...