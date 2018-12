Si ribalta con l' auto nei pressi del casello autostradale

Pd - Renzi : 'Non corro alle primarie - avrei dovuto ribaltare il partito entrandoci con il lanciafiamme' : "Il mio errore più grande è stato non ribaltare il partito, non entrarci con il lanciafiamme come ci eravamo detti. In alcuni casi il Pd ha funzionato, in altre zone è rimasto un partito di correnti". ...

Traffico in tilt sulla Sa-Av : tir contenente tigri si ribalta : Salerno. Traffico in tilt sul raccordo Salerno - Avellino, in direzione Salerno, dove questo pomeriggio si è ribaltato un tir contenente sette tigri. La dinamica del sinistro risulta ancora poco ...

Volante della Polizia si ribalta dopo scontro con auto dei Primavera della Juventus : Uno spaventoso incidente stradale si è verificato quest'oggi nel primo pomeriggio a Torino. Una Volante della Polizia, a bordo della quale viaggiavano due appartenenti alle forze dell'ordine, si è infatti completamente ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra automobile, a bordo della quale si è scoperto successivamente essere presenti diversi giovanissimi calciatori, attualmente in forze nella Primavera della Juventus. L'impatto, almeno ...

Tornano alla ribalta Honor 10 e OnePlus 6 con offerte GearBest : prezzo allettante il 6 dicembre : Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un nuovo smartphone in questi giorni, infatti GearBest propone prezzi eccezionali per il OnePlus 6 ed il cosiddetto Honor 10, top di gamma di qualità che possono essere vostri a cifre piuttosto basse. Il sito di e-commerce ha dato vita a due offerte per quel che riguarda il OnePlus 6, potendo insomma lasciar scegliere agli utenti se puntare sulla variante da 6GB di RAM o da 8GB di RAM. Nel primo ...

Grave incidente con intervento dell'elisoccorso e ribaltamento SIRENE DI NOTTE : Un Grave incidente sulla Teem, nel tratto tra Pozzuolo e Liscate, con tanto di intervento dell'elisoccorso, si è verificato nella serata di martedì 4 dicembre. E' l'intervento più significativo della ...

Si ribalta con il trattore a Pesariis : grave un anziano : Incidente questa mattina, poco prima delle 10, a Pesariis , dove un uomo di 70 anni è rimasto schiacciato dal proprio trattore . Il mezzo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri ...

Incidente a Priola : 31enne finisce fuori strada e si ribalta con l'auto : Incidente stradale, poco prima delle 6 di oggi 26 novembre, sulla statale 28 in località Priola, dove una giovane donna di 31 anni, A.L., di origini albanesi, è finita fuori strada con la sua vettura ...

Maltempo - la tromba marina si abbatte sul porto di Salerno : ribaltati i container - due feriti. Le immagini impressionanti : La tromba marina che si è abbattuta ieri pomeriggio su Salerno ha causato notevoli disagi all’interno del porto commerciale. Circa 20 container si sono ribaltati al passaggio del vortice; tre, come informa la Capitaneria di porto, sono finiti in mare e verranno recuperati oggi. Due operatori portuali hanno riportato lievi lesioni a una mano e a una spalla e sono stati accompagnati dal personale della Polizia di frontiera marittima all’ospedale ...

Scontro col furgone - il trattore si ribalta : un ferito : Oggi alle 16,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo, in via Ernesto Che Guevara per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una furgone Fiat Ducato si è ...

Incidente sull’A1 : tir finisce in una scarpata e si ribalta - estratto vivo il conducente : Grave Incidente stradale sull'A1 nel senese: un mezzo pesante è uscito fuori strada e si è ribaltato nella scarpata. La cabina del conducente era completamente schiacciata: i vigili del fuoco intervenuti sul posto, dopo un complesso lavoro durato un’ora e mezzo, hanno estratto il conducente ancora in vita.Continua a leggere

Bundesliga - il Borussia Dortmund ribalta il Bayern. M'Gladbach secondo : TORINO - Il Borussia Dortmund tenta la fuga in Bundesliga e lo fa dopo essersi bruciata con le fiamme dell'Inferno. Al Signal Iduna Park , i padroni di casa battono 3-2 un Bayern Monaco capace di ...

Piacenza - schianto tra due auto : suv con mamma e neonata a bordo si ribalta : Una Porsche Cayenne con a bordo una mamma e una bambina di pochi mesi si è scontrata con una Volkswagen Polo a un incrocio a Piacenza. L’impatto è stato violento e il suv si è ribaltato. Entrambe fortunatamente non hanno riportato gravi ferite né ha riportato conseguenze la persona a bordo dell’altra auto.Continua a leggere

Giussano - perde il controllo dell'auto e si ribalta : ferita una 50enne : Ennesimo ribaltamento sulle strade della Brianza: poco dopo la mezzanotte di sabato 3 novembre, a Giussano, lungo la Strada Provinciale 110, una 50enne a bordo di una vecchia Mercedes Classe A per ...