Sfera Ebbasta | il singolo ' Happy Birthday' scala le classifiche dopo la strage di

Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta dopo la tragedia di Corinaldo scatenando i commenti della rete in una diretta : dopo i tragici avvenimenti di Corinaldo, Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta ricevendo una valanga di commenti sull'argomento nei quali non mancano le polemiche per quanto accaduto nella serata tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra. Si parte immediatamente con l'ultima reazione dell'artista, che ha deciso di tatuarsi sei stelline sulla fronte per ricordare le vittime della tragedia. Una tragedia per la quale Sfera Ebbasta ...

Sfera Ebbasta e il nuovo singolo 'Happy Birthday' in FIMI : la canzone controversa dopo la tragedia : dopo la tragedia di Corinaldo, Sfera Ebbasta ha avuto una sorpresa nella classifica FIMI. Nessuno si sarebbe aspettato questo risultato dopo quanto successo nella discoteca e le polemiche sull'artista.

Sfera EBBASTA/ L'esorcista "Nei suoi testi c'è il demonio certe canzoni andrebbero censurate per legge" : SFERA EBBASTA responsabile della tragedia di Ancona? Fedez lo difende: 'un artista di serie A non può cantare in un posto del genere'.

Fedez critica Sfera Ebbasta ma viene bacchettato : 'Ci sei stato anche tu in quel locale' : Tra gli eventi maggiormente drammatici di questo weekend vi è quello che tragedia di Corinaldo, dove sei persone, tra cui cinque ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni, hanno perso la vita mentre attendevano l'esibizione di Sfera Ebbasta. Un tragico evento che in queste ore ha scatenato accese discussioni sul web e sui social e recentemente anche Fedez, interpellato dal Corriere della Sera, ha voluto dire la sua su quanto è accaduto ...

Una class action contro Sfera Ebbasta - un avvocato e 100 ragazzi si costituiranno parte civile : Dopo la tragedia che ha colpito Corinaldo (Ancona), un avvocato di Senigallia ha intentato una class action contro Sfera Ebbasta assieme ad altri 80 ragazzi e quattro dj. 80 testimoni si sono recati presso lo studio dell'avvocato Corrado Canafoglia per consegnare tutto il materiale di quella sera, rispondere ad alcune domande e presentare un esposto contro i gestori della Lanterna Azzurra, i proprietari e contro lo stesso Sfera Ebbasta. La ...

Sfera Ebbasta - l'esorcista : "Nei suoi testi c'è il demonio"/ "Certe canzoni andrebbero censurate per legge" : La causa della strage in discoteca sarebbero i testi di Sfera Ebbasta ma si sa che le colpe sono ben altre, ecco di cosa si tratta

Denunciato anche Sfera Ebbasta per la tragedia di Ancona : class action di 80 testimoni : Arrivano un po' alla volta nello studio legale dell'avvocato Corrado Canafoglia, situato sul lungomare di Senigallia, sono i ben ottanta giovani e giovanissimi che hanno deciso di raccontare, o meglio, di denunciare, quanto accaduto nell'ormai tristemente nota discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo (Ancona), durante la drammatica notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. Sono tutti accompagnati da almeno un genitore. Tutti rimangono nello studio ...

Fedez dopo il concerto di Sfera Ebbasta : “Moda Lean altro disastro annunciato” : Fedez, le sue dichiarazioni sul concerto di Sfera Ebbasta non vengono capite dal web: le puntualizzazioni del rapper Fedez, con un’intervista a Il Fatto Quotidiano, ha voluto dire oggi la sua sui terribili fatti di Corinaldo. Il modo in cui il web ha reagito alle sue dichiarazioni su Sfera Ebbasta, però, ha spinto il rapper a […] L'articolo Fedez dopo il concerto di Sfera Ebbasta: “Moda Lean altro disastro annunciato” ...

SICUREZZA AI CONCERTI - che sia Sfera Ebbasta o Elisa più controlli e meno accuse ridicole : 6 persone hanno perso la vita in occasione di un concerto di musica trap di Sfera Ebbasta ma la tragedia si sarebbe potuta consumare anche all'evento pop di Elisa a Torino o al dj set del rapper J-Ax. Lo spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona) ha scatenato il panico e la fuga degli oltre 1300 fan presenti nella discoteca Lanterna Azzurra: 6 le persone che non ne sono uscite vive, 5 minorenni e una mamma. Dopo la ...

Fedez sulla tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : “Non ha colpe ma non ci doveva andare” : Fedez commenta la tragedia che si è consumata in occasione del concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona): 6 morti e un centinaio di feriti a causa del panico che ha scatenato uno spray al peperoncino utilizzato da uno degli spettatori. Il rapper è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano e ha espresso il suo punto di vista su quanto avvenuto in occasione di un evento di musica che avrebbe dovuto unire, non ...

Sfera Ebbasta - l'esorcista : 'Nei suoi testi c'è il demonio' : 'Ho letto il testo di una canzone e mi sono messo le mani nei capelli. Non so come si faccia a portare i propri figli in un posto in cui si cantano certe canzoni. Dietro messaggi simili c'è il demonio'...

Ho 21 anni e vi dico : adulti piantatela con la vostra morale su Sfera Ebbasta : "Ieri le Ong, oggi la Trap. E' ora di fare un passo indietro. Non ascoltate ciò che non vi piace ma non azzardatevi mai più a chiedere misure da dittatura della maggioranza. Viva la democrazia, e viva l'arte libera". Pubblichiamo la lettera di un ragazzo che offre interessanti spunti di riflessione

Sfera Ebbasta - video al concerto del 2017 : «Qualcuno ha spruzzato spray - riempitelo di botte» : Sfera Ebbasta è al centro delle polemiche dopo il caso della discoteca di Corinaldo. Ora spunta un video del 2017 dove la dinamica è la stessa vissuta in quella maledetta discoteca. Durante un ...