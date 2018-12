“Lotta tra la vita e la morte” Antonio Megalizzi | ferito a Strasburgo | le ultime notizie

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)è in coma. “Lenon sono buone”, ha detto all’Adnkronos Danilo Moresco, papà di Luana, la fidanzata del giornalista italiano 28enne rimastonell’attentato terroristico a. La famiglia di, insieme a Luana, è partita per la città sede dell’Europarlamento ieri sera appena avuta notizia di quanto accaduto. “è in coma – ha affermato l’uomo – Stamattina i medici avevano detto di volerlo operare ma, per ora, non si è potuto procedere a causa della posizione del proiettile”. “Inizialmente – ha sottolineato Moresco – la situazione sembrava molto più semplice. Non abbiamo avuto da subito la percezione della gravità della situazione”. “Questo viaggio doveva essere per lui una bella esperienza professionale, di arricchimento”, ha affermato ...