Il sindaco di Pisa annuncia | «La scuola Normale resta a casa | no alla distaccata a Napoli»

sindaco Pisa - Normale non si farà a Sud : ANSA, - Pisa , 12 DIC - "La Scuola Normale è salva. Rimane la Scuola Superiore Normale , al Sud non verrà istituita nessuna sede secondaria, l'università rimane unica e nella nostra città". Lo annuncia ...

Normale di Pisa - il governo : “Filiale a Napoli”. sindaco : “Inutile distaccamento - non smembrare un’eccellenza” : “La maggioranza di governo ci ripensi, si ravveda e faccia marcia indietro”. Una presa di posizione netta quella del Sindaco di centrodestra di Pisa Michele Conti nei confronti di una delle modifiche alla manovra approvate in commissione Bilancio della Camera. Quella che istituisce sperimentalmente a Napoli, per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2019-2020, una sede della prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa, negli spazi messi ...