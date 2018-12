I soci di Banca d' Alba a migliaia sotto la tensostruttura riscaldata per un' Assemblea

Banca d'Alba - domenica 16 dicembre l'Assemblea straordinaria dei soci : ... tra musiche e coreografie, creeranno un coloratissimo corteo nelle strade del centro storico già addobbate di luminarie e vetrine, tra animazioni e spettacoli a tema natalizio. La giornata si ...

Mediobanca - ok grandi soci a patto light : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Via libera dei grandi soci di Mediobanca all'accordo di consultazione che prende il posto del patto di sindacato. Lo riferiscono fonti vicine al patto al termine dell'assemblea.

I soci di riferimento di Banca Ifis : La Consob ha reso noto che, dal 20 novembre 2018, Giovanni Bossi è titolare di una partecipazione del 3,454%, mentre Sebastien Egon Furstenberg possiede una quota del 50,168%, detenuta tramite la ...

UBI Banca supera la soglia di 1 miliardo su lancio social Bond : UBI Banca ha annunciato il superamento della soglia di 1 miliardo collocato tramite Social Bond . La Banca, che per prima in Italia ha creato e lanciato obbligazioni solidali, ha finanziato dal 2012 ...

Carige - dal Fondo interbancario ok al bond per 320 milioni : tra sei mesi rischia di diventare socio al 49% : MILANO - Dovevano essere 320 milioni di euro, e 320 saranno, per evitare che il 'fallimento di mercato' nell'emissione del bond subordinato di Banca Carige si trasformi in un fallimento a tutti gli ...

Fondi Lega - blitz in banca del centro sociale : “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. Salvini li restituisca” : Una sorta di flash mob, con tanto di blitz in una banca di Milano, la Sparkasse di via Rovello, per chiedere al leader della Lega, Matteo Salvini, di “restituire i Fondi pubblici sottratti agli italiani. In questo istituto li troverete” hanno detto i manifestanti, che hanno aggiunto: “Salvini fa parte della casta”. L'articolo Fondi Lega, blitz in banca del centro sociale: “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. ...

Banca Mediolanum - i soci di riferimento : La Consob comunica l'azionariato di riferimento, al 21 novembre 2018, della società che opera nel settore Bancario e assicurativo . Lina Tombolato è titolare di una partecipazione del 9,839%, di cui ...

Banca Mediolanum - T. Rowe Price Associates lima la propria quota : T. Rowe Price Associates , dal 14 novembre 2018, ha ridimensionato la propria partecipazione nella Società che opera nel settore Bancario e assicurativo , all'1,709%, detenuta a titolo di diretta ...

Roma : associazione a delinquere - riciclaggio e bancarotta fraudolenta - 9 arresti : Roma – Dalle prime ore della mattinata, circa cento finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, a conclusione di una complessa attivita’ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Roma impositiva di misure cautelari personali nei confronti di tredici persone (tre in carcere, sei agli arresti ...

De Felice : "Fondazioni bancarie per riattivare ascensore sociale" : Le prospettive di crescita dell'economia italiana "sono buone, anche se inferiori alla media dei paesi avanzati. Stimiamo tassi di crescita prossimi all'1% sia per quest'anno che per il 2019. ...

Banca PKB : anche associazione delinquere : Sono indagati anche per associazione per delinquere, oltre che per riciclaggio e frode fiscale, i 18 manager e dipendenti della Banca di Lugano PKB...

Fondazioni bancarie - Guzzetti : "Crisi avrà effetti devastanti sul sociale" : Le Fondazioni bancarie sono preoccupate per le ripercussioni sul sociale derivanti dalla crisi di questi organismi no profit. Lo ha affermato il Presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti , in occasione ...