Highlights Viktoria Plzeň-Roma 2-1 | VIDEO | gol e sintesi della partita Kovarik e Chory

oasport

: Viktoria Plzen-Roma highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO - CalcioNews24 : Viktoria Plzen-Roma highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO - marcopav10 : Link degli highlights di Viktoria Plzen - Roma #YouthLeague? Non riesco a trovarlo da nessuna parte -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Allo Štruncovy Sady Stadion ladi Eusebio Di Francesco perde (2-1) anche l’ultimo incontro di Champions League del gruppo G contro ilPlzen. I padroni di casa si sono imposti con merito, frutto delle marcature dial 62′ e dial 72′. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Under al 68′. Una sconfitta ininfluente per la qualificazione ma decisamente da rimarcare per la brutta prestazione esibita.GLIDIPLZEN –2-1 IL GOL DIpic.twitter.com/rwz0rWwEAg— ilditonellocchio (@ditonellocchio) December 12, 2018IL GOL DEL PAREGGIO DI UNDERpic.twitter.com/W4PxDTS1g7— ilditonellocchio (@ditonellocchio) December 12, 2018IL GOL DEL NUOVO VANTAGGIO DEL PLZEN DIpic.twitter.com/UHHeIg3XNb— ilditonellocchio (@ditonellocchio) December ...