Ecotassa auto | Di Maio | ' Confronto tecnico nelle prossime 24 ore Partecipanti entusiasti

Ecotassa - La Camera approva la stangata per le nuove auto : Con il voto di fiducia, la Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge bilancio, che contiene la famigerata Ecotassa sulle auto nuove con emissioni di CO2 superiori a 110 g/km. I sì sono stati 312, i no 146, gli astenuti due. Il testo passa ora allesame del Senato, dove la norma, a sentire i massimi esponenti della maggioranza, sarà quantomeno riesaminata dopo le polemiche dei giorni scorsi e la levata di scudi unanime di ...

Ecotassa - Incentivo o stangata? La nostra simulazione su quindici auto - FOTO GALLERY : Sull'Ecotassa per le nuove auto è già piovuta una cascata di critiche, al punto che il governo sembra già intenzionato a un dietrofront, o perlomeno a una miglior concertazione. Vedremo: nel frattempo, Quattroruote ha preparato una simulazione sui potenziali effetti della norma, legata alle emissioni di CO2 e applicata a quindici diversi modelli a benzina, diesel, propulsione ibrida, a metano o a Gpl. I risultati sono contenuti nella GALLERY qui ...

Salvini e lo scontro con M5S sull'Ecotassa per l'auto : 'Rivedere il Contratto - cambiati i rapporti di forza' : In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto ...

Ecotassa - modello per modello quanto costerebbero in più le auto : La ormai già famigerata Ecotassa contenuta nella Legge fiscale, sulla quale s'è spaccato il governo e che tanto Salvini quanto Di Maio hanno promesso di rivedere in occasione del passaggio al Senato, ...

Roma - Mulè - Fi - : Ecotassa su auto? L'ultima castroneria del M5s - Romait - : Continuano a dire: aspettiamo l'analisi costi-benefici, quella sarà la scienza esatta che ci dirà se conviene fare l'opera. Ma il capo degli esperti nominati da Toninelli ha detto: l'analisi è tutt'...

Ecotassa - Di Maio frena : "No sulle auto delle famiglie" : Il vicepremier: "Miglioreremo la norma". E annuncia novità in manovra: "Taglio del costo del lavoro e sgravi alle imprese che assumono a tempo indeterminato". Modifiche al contratto di governo: "Per ...

Salvini boccia l’Ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Ecotassa su auto - Castelli : «E' nel contratto» Salvini e Di Maio frenano : Una marcia indietro condivisa fino a un certo punto dal sottosegretario all'Economia, Laura Castelli che ha chiamato in causa il contratto: 'La volontà del governo è quella di tenerla. - ha detto ...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a...