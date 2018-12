Aiuti per i creditori dello Stato Dl Semplificazioni | cosa cambia

America Latina : crisi migratoria venezuelana - dall'Ue Aiuti per 20 milioni di euro : Bruxelles, 04 dic 14:35 - , Agenzia Nova, - La Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro per assistere i migranti venezuelani in fuga dalla crisi politica... , Beb,

Persone con Disabilità in Italia lasciate spesso sole - con scarsi Aiuti e pochi servizi : spesso sole e in condizioni di vulnerabilità, i servizi loro dedicati sono scarsi e troppo poche le risorse a disposizione, mentre le loro famiglie sono costrette a supplire le mancanze delle Istituzioni nazionali e locali. Il quadro tracciato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, sulle condizioni di vita delle Persone con Disabilità nel nostro Paese non è proprio consolante. “La Disabilità è una condizione che ...

Disabili : pochi Aiuti e servizi per 4 milioni di persone - oltre un terzo vive solo : Sono circa 4 milioni e 360 mila le persone che in Italia vivono in condizioni di Disabilità. Di queste, oltre un terzo vive solo, e tra gli ultra 65enni la quota sale al 42,4%. Dati “preoccupanti” che “palesano una diffusa condizione di vulnerabilità, scarsi servizi e poche risorse“, e un sistema di welfare che destina a queste persone meno risorse in confronto ai Paesi guida nella Ue. A tracciare un quadro “non ...

Perquisizioni nel quartier generale di Deutsche Bank a Francoforte : “Aiuti ai clienti a riciclare soldi in paradisi fiscali" : La procura tedesca ha ordinato la perquisizione di sei uffici della Deutsche Bank, che ha il quartiere generale a Francoforte, nell'ambito dell'indagine per riciclaggio che vede coinvolti almeno due dipendenti del gruppo.Lo riferisce la procura tedesca. Secondo quanto svelato dall'inchiesta giornalistica Panama papers, il sospetto è che la prima banca tedesca - ha spiegato il procuratore in una nota - abbia "aiutato alcuni clienti a ...

Trump : 'Valutiamo taglio di tutti gli Aiuti a GM. Inclusi quelli per auto elettriche' : NEW YORK - 'Sono molto deluso da General Motors e Mary Barra per le chiusure degli impianti degli impianti in Ohio, Michigan e Maryland. Niente viene chiuso in Messico o Cina. Gli Stati Uniti...

Palermo - tavolo tecnico per Aiuti in Sicilia : lettera al ministro Salvini : Grasso (FI): “Al Governo nazionale abbiamo chiesto un tavolo tecnico per gli aiuti alla Sicilia, a cominciare dalla soppressione del prelievo forzoso”

Migranti - Salvini : taglio ai costi e Aiuti diretti - in Ghana 6 euro per ogni persona : Il vicepremier Salvini ha trattato l'argomento dei costi affrontati dall'Italia per accogliere i Migranti. Al Forum delle Associazioni Familiari il ministro dell'Interno ha proposto degli interventi diretti in Africa, così l'Italia spenderebbe meno dei 35 euro al giorno per ciascuno migrante. Il piano del leader della Lega consisterebbe nel chiudere i porti, regolamentare la concessione del diritto di asilo e ridurre le spese per i centri ...

Arese - colletta per un sogno : "Aiutiamo Uwaio a studiare" : Quando l'abbiamo raccontato nei nostri spettacoli, l'idea si è allargata a macchia d'olio. Tantissimi amici si sono uniti alla nostra volontà e oggi, dopo vent'anni, più di mille ragazzi hanno avuto ...

Aiuti Bce - inflazione non convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...

Decreto Genova - Toninelli : 'Esultiamo perché Aiutiamo chi è stato colpito da una tragedia immane' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rivendica il 'pugno chiuso' in Aula, dopo l'approvazione del Decreto Genova . Intervistato da 'La Stampa', parla di un provvedimento 'molto ricco, ...

Decreto Genova - Toninelli : "Esultiamo perché Aiutiamo chi è stato colpito da una tragedia immane" : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rivendica il 'pugno chiuso' in Aula, dopo l'approvazione del Decreto Genova. Intervistato da 'La Stampa', parla di un provvedimento "molto ricco, articolato e complesso" e "convertirlo appena 47 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta è una enorme soddisfazione". Autostrade, spiega, è fuori dalla ricostruzione. "Lasciamo ...

Roghi California - Trump firma per Aiuti : 03.58 Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato di avere approvato una dichiarazione di disastro grave per la California, messa in ginocchio dai micidiali incendi che hanno colpito entrambe le estremità dello stato. Trump ha twittato ieri sera di aver voluto "rispondere rapidamente per alleviare" le sofferenze che sta patendo la California.

Carige - il Fondo Interbancario di tutela dei depositi delibera "Aiuti" per 320 milioni : La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è in crisi da anni e ha bisogno di centinaia di milioni di euro per sopravvivere

Papa Francesco : "soldi da paradisi fiscali per Aiuti ai poveri"/ Agli scienziati - "lotta per disarmo nucleare" - IlSussidiario.net : Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze: 'i soldi dei paradisi fiscali per aiutare i poveri. Lottate per il disarmo nucleare'