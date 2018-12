Manovra | Tria | meglio destinare i risparmi al taglio del deficit

agi

: Il Parlamento sta votando una manovra che prevede una crescita di +1.5%. Il ministro Tria dice però: “Speriamo di n… - matteorenzi : Il Parlamento sta votando una manovra che prevede una crescita di +1.5%. Il ministro Tria dice però: “Speriamo di n… - eziomauro : Manovra, Tria: 'Ridurre il deficit preferibile. Ora la decisione spetta alla politica' - Agenzia_Ansa : #Manovra, #Tria: #reddito e #pensioni restano, qualche mese per farle -

(Di martedì 11 dicembre 2018) 'Non sempre - ha aggiunto il responsabile dell'Economia - quello che si vuole fare si fa e se non si è fatto vuol dire che non si poteva fare'.