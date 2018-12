GF Vip 3 vincitore: Walter Nudo campione della terza edizione!

ilnotiziangolo

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ildel GF Vip 3 non poteva che essere uno:. Dopo aver vinto la prima edizione dell’Isola dei Famosi, il guruCasa è riuscito a fare la doppietta. Non c’erano dubbi e forse il suo nuovo successo è collegato ad un mancato colpo di scena. Pochi festeggiamenti quest’anno per ildel Grande Fratello Vip 3: dopo aver scoperto l’esito dell’ultimo televoto, le luci si sono spente subito su. L’ex modello però è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani ancora una volta, arrivando all’ultimo step con l’amico Andrea Mainardi.vince il GF Vip 3La serata è stata senza dubbio emozionante per. Ha potuto rivedere i figli Elvis e Martin, giunti a Cinecittà apposta per stargli vicino. I due ballerini professionisti nati dalla sua lunga relazione con la Tassara vivono infatti ...