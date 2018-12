Oro - come lo scontro Usa-Cina sta cambiando la mappa dei beni rifugio : La guerra commerciale sta spostando gli equilibri anche sui beni rifugio: gli investitori tendono a muovere i capitali su strumenti finanziari più difensivi, quelli meglio equipaggiati per affrontare le fasi di turbolenza. L’oro è il preferito in questa fase. Ma a sorpresa lo yen sta perdendo lo storico standing di porto sicuro degli investimenti...

Cina-Usa - la telefonata Mnuchin-Liu dà il via ai negoziati sul commercio : Pechino: primo scambio di vedute dopo la cena dei due presidenti al G 20 in Argentina. Ma si temono ritorsioni per l'arresto della top manager Huawei...

Dazi - ecco come lo scontro Usa-Cina sta cambiando la mappa dei beni rifugio : La guerra commerciale sta spostando gli equilibri anche sui beni rifugio: gli investitori tendono a muovere i capitali su strumenti finanziari più difensivi, quelli meglio equipaggiati per affrontare le fasi di turbolenza. L’oro è il preferito in questa fase. Ma a sorpresa lo yen sta perdendo lo storico standing di porto sicuro degli investimenti...

Cina-Usa - telefonata Liu-Mnuchin : ANSA, - PECHINO, 11 DIC - Il vicepremier cinese Liu He ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario al Tesoro e il rappresentante per il Commercio americani, Steven Mnuchin e Robert ...

Dazi - riprendono colloqui Usa e Cina : 3.54 I negoziatori cinesi e statunitensi hanno avuto colloqui telefonici per definire un programma nelle trattative commerciali. Lo ha reso noto il ministero del Commercio di Pechino. Il vice premier cinese Liu He ha parlato con il ministro del Tesoro Usa,Steven Mnuchin e con il rappresentante al Commercio, Robert Lighthizer, per discutere l'attuazione dell'intesa raggiunta tra il presidente Trump e l'omologo cinese, Xi Jinping, durante il ...

La guerra Usa-Cina? È anche una questione di silicio : Economia Digitale 10 dicembre 2018 Qualcom: «Vogliamo conquistare il cuore di 200 milioni di Pc» Un conflitto che parte da lontano Torniamo un attimo a metà settembre e alla sfida per la supremazia ...

La 'guerra' tra Cina e Usa - parola d'ordine : contraddizione - : Finanza & Dintorni Posto che occorrerà attendere per capire se la manager di Huawei e figlia del fondatore Ren abbia o meno seguito le regole. Certo è che da una parte e dall'altra non mancano le ...

La 'guerra' tra Cina e Usa - parola d'ordine : contraddizione - : Finanza & Dintorni Posto che occorrerà attendere per capire se la manager di Huawei e figlia del fondatore Ren abbia o meno seguito le regole. Certo è che da una parte e dall'altra non mancano le ...

Borse asiatiche in calo su tensioni commerciali tra USA e Cina : Finale di seduta negativo per i principali indici dell'Asia/Pacifico , con gli investitori ancora attenti alla vicenda Huawei che potrebbe compromettere i rapporti commerciali già tesi tra Stati Uniti ...

Usa - taglia la pancia alla viCina incinta di 8 mesi e le ruba il bambino : La tragedia che si è verificata nel Nord Dakota, negli Usa, ha dell'incredibile. Una ragazza di soli 22 anni con in grembo un bambino di 8 mesi, è deceduta dopo che la vicina di casa le ha tagliato il ventre per impossessarsi del suo piccolo. La ragazza in questione si chiamava Savannah Greywind ed era una infermiera molto disponibile e amorevole con tutti. L'assassina invece, Brooke Crews, voleva rimanere incinta e diventare mamma ad ogni ...

Lavrov : la Russia non interferirà nella guerra commerciale tra USA e Cina - : La Russia non intende intromettersi, spalleggiando un piuttosto che l'altra parte, nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli esteri russo Sergey ...

Huawei : la Cina convoca l'ambasciatore Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Huawei e lo scontro Usa-Cina Ora sono a rischio Apple & Co. : Il caso Huawei è solo l'ultimo "incidente" che coinvolge un'azienda cinese accusata dalle autorità Usa di aver tenuto un comportamento contrario alle norme. Prima era toccato a Zte (accusata come Huawei di aver violato l'embargo Usa contro Iran e Corea del Nord) e Fujian Jinhua Integrated Circuit (che l'americana Micron accusa di furto di proprietà intellettuale) Segui su affaritaliani.it

Huawei - Cina convoca ambasciatore Usa : 16.24 Resta alta la tensione tra Pechino e Washington. Il viceministro cinese degli Esteri Le Yucheng ha convocato l' ambasciatore Usa per protestare contro l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou. Le autorità cinesi non escludono "altre azioni se necessario". Secondo Pechino il comportamento degli Usa nella vicenda ha violato "i legittimi interessi dei cittadini cinesi".