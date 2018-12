«Bohemian Rhapsody» | la canzone più ascoltata di sempre e pensare che…

vanityfair

: Bohemian Rhapsody, il film sui Queen e Freddie Mercury, è al cinema e vedo che sta piacendo tanto quanto è piaciuto… - ThomasOfficial : Bohemian Rhapsody, il film sui Queen e Freddie Mercury, è al cinema e vedo che sta piacendo tanto quanto è piaciuto… - SkyTG24 : Bohemian Rhapsody, la canzone del XX secolo più ascoltata in streaming - Corriere : Queen mania: «Bohemian Rhapsody» è la canzone con più streaming del secolo Il film, qu... -

(Di martedì 11 dicembre 2018) ZoroastrismoYou Are The ChampionGod Save the Queen"Freddie"I Am the Walrus Il primo amore Ho chiamato un taxi giallo ...Piano ManLa Voce di Testa Il logo dei QueenA proposito di arte...L'album solista Mister Bad Guy (1985) Delilah, la gatta star di “Innuendo”Queen of catsAretha FranklinL'asta del microfonoLarry LurexI Want To Break FreeLa "cotta" per Burt Reynolds Liza MinnelliFreddie il filatelico David BowieJimi HendrixI film preferiti di Freddie MercuryCrazy Little Thing Called LoveFreddie come ElvisLa malattiaLa tomba segreta di Freddie MercuryIl testamento di Freddie MercuryLe statueQuandofece la sua comparsa nel mercato discografico, il 31 ottobre del 1975, erano molti quelli che pensavano che sarebbe stata la fine dei Queen. Un’operazione arditissima, un mix fra Rock e Opera della durata di sei minuti. Un’enormità per un brano che, probabilmente, ...