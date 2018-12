: Sieropositivo contagiò donne, condannato a 22 anni #Hiv #Aids - Agenzia_Ansa : Sieropositivo contagiò donne, condannato a 22 anni #Hiv #Aids - NotizieIN : Aids, 22 anni in Appello per 'untore' - TelevideoRai101 : Aids, 22 anni in Appello per 'untore' -

La Corte d'di Roma ha condannato a 22Valentino Talluto, che secondo l'accusa avrebbe contagiato volontariamente con l'Hiv decine di ragazze tramite rapporti sessuali non protetti. In primo grado il 34enne sieropositivo era stato condannato a 24, ma inla Corte gli ha concesso uno sconto di pena di duepoichè assolto per 4 episodi con formula dubitativa. La pg aveva chiesto per Talluto 30con l'accusa di lesioni ed epidemia di Hiv dolosa.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)