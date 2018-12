18enne mette all' asta la sua verginità | Con i soldi aiuterò mia madre

Jade - studentessa inglese 18enne mette all'asta la sua verginità : Si chiama Jade ed è una studentessa inglese di 18 anni. La ragazza ha preso la decisione di mette re all'asta la sua verginità per aiutare la madre. In un'intervista alla rivista Femail, infatti, la donna ha rivelato che, con il ricavato dell'asta, vorrebbe aiutare la madre a farle realizzare il suo sogno di diventare imprenditrice. La decisione di Jade Jade ha voluto mette re all'asta la sua verginità : il prezzo di partenza è di 100 mila ...

Studentessa 18enne mette la verginità all’asta : “1 - 5 milioni per un futuro migliore” : La teenager di Londra, Jade, si è raccontata alla rivista Femail, dicendo di avere grandi ambizioni per il suo futuro e che ha preso questa decisione per aiutare la madre che l'ha cresciuta da sola. "Spero che il vincitore sia un calciatore o un attore" dice.Continua a leggere