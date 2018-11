Tetris Effect | scoperto un nuovo livello segreto proveniente da Tetris per Game Boy

Tetris Effect Recensione : Il sogno virtuale di una generazione : … ma noi siamo scienza, non fantascienza Emblematico come "The Journey", che condivide il menu del titolo con la modalità "Effect", si erga, in sede di critica, a campagna principale del gioco. All'...

Tetris Effect : in arrivo una demo a tempo limitato questa settimana : Tetris Effect, il nuovo gioco del director di Rez e Lumines Tetsuya Mizuguchi, annunciato in occasione dell'E3 2018, sta ottenendo una demo a tempo limitato questa settimana, disponibile dal 1° novembre.Più precisamente, come segnala Eurogamer.net, la Tetris Effect: Weekend Trial demo, come la chiama lo sviluppatore Enhance, sarà disponibile tra giovedì 1 novembre e la mattina di lunedì 5 novembre. Sarà caratterizzata da tre stage della campagna ...

Tetris Effect : gli sviluppatori svelano l'edizione fisica e i bonus digitali del preorder : A un mese esatto dal lancio di Tetris Effect, fissato per il prossimo 9 novembre, Enhance Inc. ha annunciato attraverso un comunicato stampa che il gioco arriverà in esclusiva su PS4 anche in una edizione fisica i cui preorder, insieme a quelli della versione digitale, sono disponibili da oggi.Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche svelato quali saranno i contenuti digitali esclusivi che chi effettua il preorder riceverà al lancio. ...