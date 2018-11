Spazio | in orbita il satellite meteorologico europeo MetOp-C

Spazio - Virgin Orbit accoppia un suo razzo ad uno speciale Boeing 747 per sviluppare il suo sistema di lancio orbitale in volo : L’azienda Virgin Orbit, con base nella California meridionale, ha raggiunto un traguardo importante verso lo sviluppo del suo sistema di lancio Orbitale in volo. La compagnia dichiara di aver unito un razzo LauncherOne ad uno speciale Boeing 747 al Long Beach Airport e che presto inizierà una seria di voli che culmineranno con un test in cui il booster verrà rilasciato dalla parte inferiore dell’ala sinistra del jet. Il sistema è destinato a ...

Spazio - Avio : Ariane 5 ha portato in orbita nevicella BepiColombo : Roma, 20 ott., askanews, - Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua settima missione del 2018 posizionando in orbita la navicella BepiColombo diretta verso Mercurio, il pianeta terrestre più ...

Voli suborbitali all’aeroporto di Grottaglie : firmato un accordo “che potrebbe cambiare la storia dell’accesso umano allo Spazio” : Nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Washington è stato firmato, nell’ambito dell’evento “Italy-Us Space Cooperation on Suborbital Flights“, un importante accordo tra Virgin Orbit, Virgin GALACTIC e Gruppo ANGEL. Presente in rappresentanza della Regione Puglia il Presidente Michele Emiliano, per l’Ambasciata d’Italia Armando Varricchio (Ambasciatore d’Italia), Stefan Cont, Lamberto M. ...

Spazio - Cristoforetti : “Il futuro sarà una base orbitante sulla Luna” : “Il futuro dell’esplorazione spaziale passera’ da una base orbitante intorno alla Luna, un progetto a cui sto gia’ lavorando, ma che richiedera’ ancora almeno una decina d’anni”, ha detto all’ANSA Samantha Cristoforetti, in occasione della presentazione a Roma del suo nuovo libro “Diario di un’apprendista astronauta”, edito da La nave di Teseo. “La mia prossima missione ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...