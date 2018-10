Time | lo scienziato italiano Valter Longo fra i 50 personaggi più influenti nella Salute

Scienziato smaschera la truffa del New York Times : Il giochino truccato del New York Times, di cui abbiamo parlato , ha indignato e suscitato la reazione del climatologo in carica dello stato dell'Alabama John Christy, noto nel mondo per essere colui che con Roy Spencer cura la pubblicazione dei dati termici satellitari UAH , Università dell'Alabama in Huntsville,. In un intervento documentato, Christy mette in guardia i ...