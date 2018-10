Salute degli occhi | come salvaguardarla? Alcuni consigli pratici

Spazio - da lunghi viaggi rischi per la Salute degli astronauti : Roma, 3 ott., askanews, - In vista dei futuri viaggi di esplorazione umana su Marte, continuano a ritmo serrato gli studi per prevenire gli effetti di una prolungata esposizione alle radiazioni e ...

Salute - oasi online allena-cervello : solo il 37% degli italiani fa esercizi ad hoc : Stanchi e stressati, abituate a correre per assolvere i mille impegni quotidiani? La soluzione potrebbe essere la mindfulness: secondo uno studio dell’Università di Waterloo, in meno di mezz’ora riattiva il cervello e l’energia. Secondo un recente sondaggio di Swg per Novartis, però, solo il 37% degli italiani si dedica a esercizi che aiutano a mantenere allenate le funzioni cerebrali, mentre il 70% ignora che le tecniche di ...

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...

La Salute non è solo cura di sé Lo è anche degli altri... : ... sappiamo che ogni nostra azione si «memorizza» nel nostro corpo e che questa memoria influenza in maniera considerevole il nostro modo di approcciarci al mondo e all'altro da sé: il nostro prossimo. ...

Salute : “aspettando Crohn” - il corto degli youtuber per informare con ironia : Il lato positivo? Avere “uno splendido piano di fuga” da impegni e responsabilità. Momento di confidenze fra amici, Matteo si apre e racconta cosa lo tormenta da un po’: ha la malattia di Crohn, patologia infiammatoria intestinale che in Italia conta ogni anno circa 8 mila nuovi casi. Racconta degli spasmi che lo colgono all’improvviso, dell’impatto sulla sua vita quotidiana. Gli amici ci pensano un po’, non ...

Salute - autodiagnosi e utilizzo dei farmaci : ‘dottor web’ per il 66% degli italiani : Negli ultimi 12 mesi, ben due italiani su tre (66%) hanno cercato sul web informazioni sulla propria Salute o quella di un familiare. È il dato che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua dedicato al welfare, che ha effettuato un’ampia indagine sulla propensione dei connazionali all’utilizzo della rete e della tecnologia in campo sanitario e nella gestione del proprio benessere psicofisico. E’ il ...

"Topi nella sala operativa - in spregio alla Salute degli uomini in divisa" : lo sfogo del sindacato : Non usa giri di parole il sindacato di Polizia Siulp, nuovo allarme sulle precarie condizioni igienico-sanitarie degli spazi...

Salute : metà degli italiani crede o ha dubbi su legame vaccini-autismo : Bobby Duffy, ricercatore del King’s College di Londra, ha anticipato su “The Conversation” i dati relativi a uno studio, che ha rilevato che oltre la metà della popolazione in Paesi come Regno Unito, Francia e Italia ritiene che i vaccini causino l’autismo o ha qualche dubbio in merito. “Il nostro primo studio su 38 Paesi ha scoperto che una persona su cinque in media crede che qualche vaccino causi l’autismo ...