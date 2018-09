Alcuni yogurt contengono più zucchero delle bibite gassate

ilgiornale

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Glisono visti da sempre come un alimento sano e nutriente che può essere consumato a qualsiasi età, dal bambino all'adulto. Ma oggi, grazie a un nuovo studio si scopre cheche si trovano tra gli scaffali dei supermercatipiù della metà di una classica dose giornaliera diraccomandata per un adulto; una dose persino maggiore rispetto a quella contenuta nelle bevande.Ricercatoriuniversità di Surrey e Leeds hanno valutato il contenuto di nutrienti di quasi 900e prodotti a base didisponibili presso cinque principali catene di supermercati online del Regno Unito a fine 2016.Da quello che si evince i prodotti con meno di 5 grammi diper 100 grammi possono ottenere il via libera, mentre quelli con 22,5 grammi per 100 grammi sono considerati ricchi di zuccheri. In buona sostanza quelli etichettati come naturali o ...