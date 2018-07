NEUTRINI COSMICI | UN BUCO NERO È LA SORGENTE Video | IceCube | risolto un mistero che dura

NEUTRINI COSMICI provengono da un blazar/ Video - in un buco nero l'origine dei “fantasmi dell'universo” : Neutrini cosmici provengono da un blazar : Video . In un buco nero l'origine dei “fantasmi dell'universo” : le ultime notizie sulla scoperta a cui ha contribuito anche l'Italia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Scoperta origine dei NEUTRINI cosmici : 18.28 Importante Scoperta per l'astronomia. Per la prima volta,è stata individuata la sorgente, fuori della via lattea, di un neutrino cosmico, proveniente da Blazar, un buco nero supermassiccio della costellazione di Orione. L'individuazione è stata resa possibile dalla combinazione di dati raccolti dal rilevatore Icecube con misure di altri strumenti,come i telescopi Fermi-Lat e Magic,messi a punto da ricercatori di Asi, Inaf e Infn.I ...

Ecco la prima sorgente degli inafferrabili NEUTRINI COSMICI : un buco nero gigante. “Messaggio per studiare l’universo” : Un messaggio in bottiglia cosmico è giunto sulla Terra, arrestando la propria corsa tra i ghiacci dell’Antartide, dopo aver viaggiato indisturbato per 4 miliardi e mezzo di anni a una velocità prossima a quella della luce. A trasportarlo uno speciale messaggero. Elusivo come un fantasma, considerato da molti fisici “la particella più vicina al nulla che esiste”, può attraversare l’intera superficie terrestre senza la minima interazione, ...