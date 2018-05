Ondate di calore e siccità | la colpa è del ‘traffico meteo’

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Problemi di traffico meteo hanno generato la violenta ondata didel 2003 e lache ha colpito la California nel 2014: la velocissima corrente a getto che percorre l’atmosfera da Ovest verso Est può rallentare fino a bloccarsi, proprio come accade nelle autostrade quando il traffico diventa eccessivo. E’ quanto emerge da uno studio, pubblicato su Science da due ricercatori dell’Università di Chicago, Noboru Nakamura e Clare S.Y. Huang, secondo cui al fenomeno possono essere applicati gli stessi modelli matematici che si utilizzano per la simulazione del traffico auto. “La corrente a getto ha la capacita’ di creare un ‘traffico meteorologico’ proprio come un autostrada”, spiega Huang. E le cause possono essere varie: più autostrade che convergono in uno stesso punto o la velocità della corrente a getto che si riduce a causa ...