I più felici? Quelli che vincono il bronzo. Lo dice la scienza : La prova provata è il sorriso di Federica Brignone. Sul podio olimpico con la medaglia di bronzo al collo aveva il volto della felicità. Proprio dai sorrisi da podio come il suo è nata una ricerca che dimostra come i più felici siano gli atleti che hanno ottenuto il terzo posto. Non dovrebbero essere più felici Quelli che vincono l’argento? La risposta dello studio pubblicato dalla Nbc dice di no. In una scala da uno a dieci nella scala ...

Sperimentazione - animali più felici significano una scienza migliore? : L'ambiente influenza il benessere degli animali e l'esito della Sperimentazione animale. Ignorarlo non è possibile. Come tenerne conto?

Sperimentazione - animali più felici significano una scienza migliore? : (Foto: Maggie Bartlett, NHGRI via Wikimedia Commons) Pochi temi nella scienza hanno scaturito accesi dibattiti come la Sperimentazione animale. A rinvigorirlo nei giorni scorsi anche la pubblicazione sulla rivista Science di un articolo in cui ci si chiede sostanzialmente se animali felici non siano meglio per la scienza. Il tema è di quelli caldi e ha a che fare con il benessere degli animali, ma non solo. O meglio non unicamente con il ...

Per aiutare la ricerca bisogna rendere gli animali da laboratorio più felici? : Sempre più ricercatori pensano che animali che vivono senza stimoli portino a risultati meno affidabili The post Per aiutare la ricerca bisogna rendere gli animali da laboratorio più felici? appeared first on Il Post.

Il diritto alla felicità e i Savoia nel governo : i programmi elettorali più stravaganti : L’uscita dall’euro, l’abolizione della Legge Fornero e del Jobs act, il salario minimo e le nazionalizzazioni sono tra le proposte più gettonate nei

Lavorare meno per essere più felici : ... nonché il rallentamento economico , e la crescente diseguaglianza, , sono tutti fattori importanti nella crescita dell'alienazione politica e di una varietà di atteggiamenti destrorsi, ivi compresi ...

“I soldi danno la felicità” - una ricerca stabilisce il reddito che rende la vita più bella : In un’epoca in cui il corso più seguito di Yale è quello sulla felicità, stupisce la notizia che una ricerca ha stabilito la cifra esatta aiuterebbe a sentirsi contenti smentendo il proverbio che i soldi non danno la felicità. Secondo uno studio della Purdue University americana c’è una somma ottimale – riporta l’AdnKronos Salute – per raggiungere questo obiettivo, che naturalmente varia nel mondo. Ma il reddito ...

Cosa insegneranno mai a Yale a chi frequenta il corso sulla felicità - per la cronaca : il più seguito nella storia dell'Ateneo - ? : 'Parto dal funzionamento del cervello svelando le tecniche di comportamento che secondo la scienza aiutano a fare scelte migliori e dunque a essere un po' più felici ', ha spiegato l'insegnante. Un ...

IL CASO/ Corso di felicità - la più grande 'fame' umana contagia anche Yale : 'Psychology and the Good Life' è il titolo di un Corso che ha battuto ogni record di iscrizione nella prestigiosa università di Yale. RIRO MANISCALCO.

IL CASO/ Corso di felicità - la più grande "fame" umana contagia anche Yale : "Psychology and the Good Life" è il titolo di un Corso che ha battuto ogni record di iscrizione nella prestigiosa università di Yale. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:02:00 GMT)CLONATE DUE SCIMMIE IN CINA/ Perché preferire un bambino rompipalle a una cagnetta buona?, di M. VitaliSan Tommaso a Manhattan, di R. Maniscalco

FRANCESCO MONTE/ Sempre più vicino a Paola? La felicità dell'ex tronista (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE all'Isola dei Famosi 2018, tra avvicinamenti a Paola Di Benedetto e un grande desiderio: "Vorrei 'rivedere' mia madre sull'isola e tornasse a salutarmi".(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 09:16:00 GMT)

Le donne sono più felici con uomini meno attraenti di loro : lo dice la scienza : A tutte sarà capitato di dire ad una amica che il suo ragazzo non è poi così bello e che, rispetto a lei, è più brutto: beh, secondo una ricerca questo potrebbe renderla più felice! Lo studio Secondo uno studio condotto dall'Università dello Stato della Florida, è stato dimostrato che le donne più felici sono quelle con un partner oggettivamente meno attraente. La ricerca è stata condotta da una dottoranda in psicologia con l'aiuto di un ...

Ragazzi che passano meno tempo online sono più felici : L'università della Georgia negli ultimi 5 anni ha studiato gli effetti dei device connessi al Web sulla psiche di Ragazzi fra i 13 e i 18 anni

Adolescenti - passare molto tempo sullo smartphone non li rende più felici : ... 16 e 18 anni), sottoponendo ai ragazzi domande sul tempo passato su cellulari, tablet e computer, sulla qualità e quantità delle loro interazioni sociali (quelle nel mondo reale) , e sulla loro ...