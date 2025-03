Biccy.it - Vladimir Luxuria, lo splendido monologo sui Pride vietati in Ungheria

Non solo in USA, il vento dell’omobitransfobia soffia anche sull’Europa e la settimana scorsa il Parlamento ungherese ha approvato una legge che vieta qualsiasi manifestazione LGBTQ nel paese. Divieto assoluto per eventi, manifestazioni, parate pubbliche a favore dei diritti della comunità LGBTQ. Orban e i politici di destra ungheresi hanno giustificato questa legge dicendo che eventi come ildanneggerebbero i bambini, che vanno protetti dalla “dall’ideologia gender”. E proprio di questa follia ungherese ha parlato ieri seranel suoa Le Iene.InOrban vieta i, negli USA Trump attacca le persone trans, in Italia la Lega prosegue nella sua crociata contro il gender: mentre cercano di cancellare i nostri diritti, noi siamo nelle strade, nelle piazze.