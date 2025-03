Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 6-3, 6-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’australiano annulla 3 match point

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Servizio ad uscire vincente.4-6 Prima al centro, dritto inside-out e smash vincente.3-6 Attacco in contro tempo di Deche sorprendee chiude con la volee.Seconda3-5 Termina di poco lungo il rovescio di Deche torna a commettere un gratuito dopo diversi minutiSeconda2-5 Doppio fallo, il secondo della partita per l’italiano che ora ha due mini-break di svantaggioSecondaSi cambia campo conavanti di un mini-break2-4 Prima al centro vincente perche rimane in scia.1-4 Passante perfetto di Deche colpisce il dritto in contro-balzo e va a segno con l’incrociato. Nulla da recriminare ache aveva spinto bene con il dritto seguendo poi a rete un back sulla riga.Seconda1-3 Prima vincente perche prova ad allungare.