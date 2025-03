Asencio rinnova con il Real Madrid e viene vinto un super contratto

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-26 00:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:La vita di Raúl(2003, Las Palmas) Non sarà lo stesso da questa stagione. È già un giocatore di capitale per il White Club chiuso Accordo per il suomento, Come Marca è stato in grado di sapere. Il Canterano ha firmato questa campagna e altri quattro, cioè, fino al giugno 2029. Ed è quasi una firma galattica perché vincerà 6,2 milioni di euro Campagna Next E ci sarà una salita progressiva per la quale l’ultima campagna potrebbe raggiungere 9 “chili”. IlCentral vive la sua prima chiamata con la squadra assoluta spagnola.Questomento termina anche con la clausola di risoluzione dei 50 milioni e, sebbeneavesse spazio quando stabilisce i tempi per negoziare, hanno preferito chiudere ilmento il più presto possibile dopo aver raggiunto un accordo con il calciatore e con il quale il suo nuovo rappresentante sarà d’ora in poi.