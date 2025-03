Tutto.tv - Myrta Merlino da Pomeriggio 5 a Forum? Caos a Mediaset, Palombelli trema

Leggi su Tutto.tv

In questi giorni è trapelata la notizia secondo la qualenon sarà riconfermata nella prossima stagione di5. Questo sembra un fatto quasi certo, ma adesso resta da capire che uscita di scena farà la donna e dove potrebbe sbarcare. Ebbene, in queste ore è trapelata un’indiscrezione davvero spiazzante, secondo la quale sembrerebbe che la conduttrice potrebbe passare a. I rumor sualla guida diinvece che disembra in procinto di dire addio a5 dopo due anni di conduzione, periodo durante il quale la donna si è assentata in diverse circostanze. Il suo non presentarsi al lavoro, spesso per motivi ludici e di puro divertimento, pare non sia stato un comportamento molto gradito da Piersilvio Berlusconi.