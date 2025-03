Terzotemponapoli.com - Il prossimo attacco del Napoli e il futuro di Osimhen

Torna il ‘triangolo’-PSG? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Un’estate fa, il Psg avrebbe fatto follie e quei 200 milioni per la coppia Kvara-Osi non erano né un bluff e né un miraggio del mercato. Viene naturale sospettare che dopo essersi preso Kvara per 75 milioni, chi ha così tanti soldi e pure la necessità di un centravanti possa, comodamente, ripresentarsi con la stessa cifra. E accorgersi di aver risparmiato in dodici mesi una cinquantina di milioni per quel tandem da sogno.ha casa a Parigi, non sembri un dettaglio. E comunque nessuno vieta a lui di comprarsene un’altra in Inghilterra, che sia la Londra dell’Arsenal. Che siano Liverpool o Manchester, quella dello United, che sia soprattutto un club che gli faccia respirare l’aria della Premier.