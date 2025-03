Ilgiorno.it - Sala-prove per talenti e mappa dei gioielli dimenticati

Una “residenza“ per giovani” alla Iulm, che in via Carlo Bo aprirà uno spazio di 200 metri quadri ai giovani dai 14 ai 24 anni, che potranno sviluppare lì i loro progetti creativi, in co-working, oppure trovarsi per provare pezzi musicali con la propria band o pièce teatrali. Sarà gestito tramite la piattaforma del Comune di Milano. E sta per debuttare anche “Iulm voce narrante della Storia di Milano“ per riscoprire i monumentidella città o poco conosciuti. Sono due nuovi progetti che rientrano nel maxi-piano “Iulm è per Milano“, che raccoglie tutte le iniziative che l’università dedica ai cittadini, tra lezioni aperte e spettacoli, lo sportello “Interculturalità e Anagrafe“, le collaborazioni con il Museo delle Culture di Milano e i progetti “Baronascapes“ e “Narrative digitali del Quartiere Barona“, solo per citarne alcune.