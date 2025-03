Iodonna.it - Un episodio drammatico e pieno di colpi di scena che potrebbe aprire le porte a una seconda stagione

Leggi su Iodonna.it

Stasera su Rai 1 (alle 21.30) ultimo appuntamento con Belcanto, la serie di Carmine Elia, capace di unire dramma in costume, musica lirica, romance e intrighi famigliari. Antonia è completamente accecata dall’odio nei confronti della sorella Carolina, giovane promessa del canto. Nell’ultima puntata dopo aver tradito la sorella ed Enrico e aver contribuito alla morte di Olimpia, si spingerà oltre ogni aspettativa. “Belcanto”, la nuova clip della serie tv X Leggi anche › ll finale di “Belcanto”: la clip in anteprima: Carolina rinuncia al Nabucco di Verdi Carolina desidera unirsi a Enrico, pronto a partire per la Svizzera con i rivoluzionari.