Minuto di silenzio allo stadio ma… lui è ancora vivo! E la moglie scoppia in lacrime

Un’incredibile gaffe ha scosso il mondo del calcio bulgaro durante la partita tra Arda Kardzhali e Levski Sofia, valida per il massimo campionato. Le due squadre, in lotta per i posti al vertice della classifica, hanno dato vita a un pareggio 1-1, ma l’attenzione è stata tutta su un momento davvero surreale prima del match. Mentre i giocatori si allineavano a centrocampo, lo speaker delloha annunciato undiin memoria di Petko Ganchev, ex calciatore dell’Arda. Tuttavia, l’omaggio si è rivelato un errore: Ganchev, infatti, erae vegeto.Il racconto di Ganchev stesso è quasi surreale. L’ex attaccante, che ha segnato oltre 120 gol con la sua squadra, era a casa sua, nel villaggio di Kolarovo, quando ha appreso della sua presunta morte. “Quando sono arrivato, miami ha accolto in, gridando che mi avevano dato per morto in televisione”, ha raccontato Petko.