Fedez a Corona | La P ti ha querelato? Lucarelli | Parlava di me

In uno degli audio registrati durante le conversazioni tra Fabrizio, poi diffusi online dall’ex re dei paparazzi, si sente il rapper pronunciare la frase: “Scusa, la putt**na ti ha?“. E molti hanno ipotizzato che il riferimento fosse a Chiara Ferragni.Una falsità subito smentita dall’ufficio stampa del cantante via FanPage. “Lo staff dismentisce che il contenuto degli audio pubblicati da Fabriziosia da riferirsi a Chiara Ferragni. Il rapper prende le distanze dalla notizia pubblicata da Fabrizionelle storie Instagram della serata di ieri, martedì 25 febbraio. In quelle storie, il classico montaggio di Falsissimo lasciavano intendere che stesse commentando la diffida di Chiara Ferragni”. E successivamente anche dal diretto interessato quando è andato in Questura per chiedere un ammonimento per: “Quanto pubblicato da, come già anticipato, non corrisponde affatto alla realtà ma è stato artatamente dal medesimo ricostruito con modalità allusive e surrettizie“.