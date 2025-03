Thesocialpost.it - Orrore in Italia, 24enne ucciso con una coltellata a San Benedetto

in: è di un morto e di almeno un ferito grave il bilancio di episodi di violenza accaduti nella mattinata del 16 marzo, poco prima dell’alba, a Sandel Tronto e a Grottammare (Ascoli Piceno). La vittima, undi origini africane, è stato accoltellato mortalmente all’addome per motivi al momento ignoti mentre si trovava con altre persone sul lungomare nord di San.Leggi anche: Chiara Poggi, il dna di Andrea Sempio sotto le unghie «non c’entra con la tastiera del pc». Caccia a «Ignoto 2»Purtroppo sono stati inutili i tentativi di salvargli la vita messi in atto dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Sanche hanno avviato le indagini; iniziando col cercare di capire se il successivo ferimento di un altro giovane avvenuto a Grottammare (anche in questo caso si tratta di un accoltellamento) è collegato all’omicidio.