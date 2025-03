Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 13 marzo 2025 | Video Mediaset

ondel 1339a puntataDurante la trentanovesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Shaila nomina MariaVittoria: “avevamo un bel rapporto, mi ha deluso tanto“.Javier vota Chiara: “non è una veterana e tra noi non c’è rapporto“;Mariavittoria nomina Chiara;Giglio vota Helena;Chiara nomina Mariavittoria;Helena vota Chiara: “non ho rapporti con lei, lei è una persona e in puntata un’altra“;Tommaso nomina Chiara;Helena vota Shaila.Si passa alleon segrete dei tre finalisti:Zeudi vota Mariavittoria: “so che se la potrebbe giocare con Chiara“;Lorenzo vota Javier;Jessica nomina Chiara.